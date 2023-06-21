Лига чемпионов УЕФА: Сегодня определится соперник "Карабаха" во II раунде

Сегодня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/2024.
Как передает Report, в ходе мероприятия, которая пройдет в штаб-квартире Европейской футбольной организации в швейцарском Ньоне, определится потенциальный соперник "Карабаха".
Лига чемпионов
II классификационный этап
Сеяные:
"Динамо" (Загреб, Хорватия)
"Копенгаген" (Дания)
"Галатасарай" (Турция)
Пара "Клаксвик" (Фарерские острова) - "Ференцварош" (Венгрия)
Пара "Линкольн" (Гибралтар) - "Карабах" (Азербайджан)
Пара "Слован" (Словакия) - "Свифт Эсперанж" (Люксембург)
"Мольде" (Норвегия)
Пара "Балкани" (Косово) - "Лудогорец" (Болгария)
Пара "Фарул" (Румыния) - "Шериф" (Молдова)
Пара "Партизани" (Албания) - БАТЭ (Беларусь)
Несеяные:
Пара "Астана" (Казахстан) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)
Пара "Хамрун" (Мальта) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль)
Пара "Жальгирис" (Литва) - "Струга" (Северная Македония)
Пара ХИK (Финляндия) - "Ларне" (Северная Ирландия)
Пара "Ракув" (Польша) - "Флора" (Эстония)
"Шэмрок Роверс" (Ирландия) - победитель пары предварительного раунда
Пара "Хакен" (Швеция) - TНС (Уэльс)
Пара "Олимпия" (Словения) - "Валмиера" (Латвия)
Пара "Урарту" (Армения) - "Зрински" (Босния и Герцеговина)
"Арис" (Кипр)
Путь ЛЧ
Сеяный:
"Генк" (Бельгия)
"Днепр-1" (Украина)
Несеяный:
"Серветт" (Швейцария)
"Панатинаикос" (Греция)
Отметим, что первые матчи второго раунда Лиги чемпионов состоятся 25-26 июля, а ответные - 1-2 августа.