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Лига чемпионов УЕФА: Сегодня определится соперник "Карабаха" во II раунде

Лига чемпионов УЕФА: Сегодня определится соперник "Карабаха" во II раунде Сегодня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/2024.
Футбол
21 июня 2023 г. 07:15
Лига чемпионов УЕФА: Сегодня определится соперник Карабаха во II раунде

Сегодня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/2024.

Как передает Report, в ходе мероприятия, которая пройдет в штаб-квартире Европейской футбольной организации в швейцарском Ньоне, определится потенциальный соперник "Карабаха".

Лига чемпионов

II классификационный этап

Сеяные:

"Динамо" (Загреб, Хорватия)

"Копенгаген" (Дания)

"Галатасарай" (Турция)

Пара "Клаксвик" (Фарерские острова) - "Ференцварош" (Венгрия)

Пара "Линкольн" (Гибралтар) - "Карабах" (Азербайджан)

Пара "Слован" (Словакия) - "Свифт Эсперанж" (Люксембург)

"Мольде" (Норвегия)

Пара "Балкани" (Косово) - "Лудогорец" (Болгария)

Пара "Фарул" (Румыния) - "Шериф" (Молдова)

Пара "Партизани" (Албания) - БАТЭ (Беларусь)

Несеяные:

Пара "Астана" (Казахстан) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

Пара "Хамрун" (Мальта) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль)

Пара "Жальгирис" (Литва) - "Струга" (Северная Македония)

Пара ХИK (Финляндия) - "Ларне" (Северная Ирландия)

Пара "Ракув" (Польша) - "Флора" (Эстония)

"Шэмрок Роверс" (Ирландия) - победитель пары предварительного раунда

Пара "Хакен" (Швеция) - TНС (Уэльс)

Пара "Олимпия" (Словения) - "Валмиера" (Латвия)

Пара "Урарту" (Армения) - "Зрински" (Босния и Герцеговина)

"Арис" (Кипр)

Путь ЛЧ

Сеяный:

"Генк" (Бельгия)

"Днепр-1" (Украина)

Несеяный:

"Серветт" (Швейцария)

"Панатинаикос" (Греция)

Отметим, что первые матчи второго раунда Лиги чемпионов состоятся 25-26 июля, а ответные - 1-2 августа.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqasında növbəti püşk: “Qarabağ”ın potensial rəqibi bəlli olur

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