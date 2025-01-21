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Лига чемпионов УЕФА: сегодня начнутся матчи 7-ого тура

Лига чемпионов УЕФА: сегодня начнутся матчи 7-ого тура В первом дне тура состоятся девять матчей. Ровно столько же пройдет в среду, 22 января.
Футбол
21 января 2025 г. 10:14
Лига чемпионов УЕФА: сегодня начнутся матчи 7-ого тура

Сегодня стартуют матчи 7-ого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в первом дне тура состоятся девять матчей. Ровно столько же пройдет в среду, 22 января.

Расписание матчей на 21 января

21:45. “Аталанта” (Италия) - “Штурм” (Австрия)

21:45. “Монако” (Франция) - “Астон Вилла” (Англия)

00:00. “Слован Бр” (Словакия) - “Штутгарт” (Германия)

00:00. “Брюгге” (Бельгия) - “Ювентус” (Италия)

00:00. “Атлетико” (Испания) - “Байер 04” (Германия)

00:00. “Бенфика” (Португалия) - “Барселона” (Испания)

00:00. “Ливерпуль” (Англия) - “Лилль” (Франция)

00:00. “Болонья” (Италия) - “Боруссия” (Dortmund, Германия)

00:00. “Црвена Звезда” (Сербия) - ПСВ (Нидерланды)

Отметим, что на данный момент в турнирной таблице первым стоит "Ливерпуль", вторым "Барселона" и третьим "Арсенал" с 18, 15, 13 очками соответственно.

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