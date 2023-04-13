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Лига чемпионов УЕФА: "Реал Мадрид" и "Милан" одержали победу

Лига чемпионов УЕФА: "Реал Мадрид" и "Милан" одержали победу Завершились первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
13 апреля 2023 г. 01:06
Лига чемпионов УЕФА: Реал Мадрид и Милан одержали победу

Завершились первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, в последний игровой день было проведено две встречи.

Действующий победитель ЛЧ мадридский "Реал" одолел в Испании лондонский "Челси" двумя безответными голами. Первый мяч за "сливочных" на 22-й минуте забил Карим Бензема, окончательный счет на 74-й минуте установил Марко Асенсио. На 59-й минуте матча игрок лондонцев Бен Чилуэлл получил прямую красную карточку за фол последней надежды на Родриго.

Вторая игра прошла в итальянском Милане между одноименным клубом и "Наполи". Судьбу итальянского дерби решил один гол. На 40-й минуте Исмаэль Беннасер поразил ворота соперника и принес победу "россонери". На 75-й минуте игрок неаполитанцев Андре Замбо-Ангисса был удален с поля после второй желтой карточки.

Ответные встречи состоятся 18 апреля.

Лига чемпионов УЕФА
1/4 финала, первые игры
12 апреля

23:00. "Реал Мадрид" (Испания) — "Челси" (Англия) — 2:0
Голы: Карим Бензема, 22', Марко Асенсио, 74'
Красная карточка: Бен Чилуэлл, 59' ("Челси").
Судья: Франсуа Летексье (Франция).
Стадион "Сантьяго Бернабеу", Мадрид.

23:00. "Милан" (Италия) — "Наполи" (Италия) — 1:0
Гол: Исмаэль Беннасер, 40'
Красная карточка: Андре Замбо-Ангисса ("Наполи")
Судья: Иштван Ковач (Румыния)
Стадион "Сан-Сиро", Милан.

Напомним, что накануне в 1/4 финала "Манчестер Сити" выиграл со счетом 3:0 у немецкой "Баварии" в Англии, а итальянский "Интер" на выезде одолел со счетом 2:0 португальскую "Бенфику".

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Real Madrid" və "Milan" qələbə qazanıb

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