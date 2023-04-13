Лига чемпионов УЕФА: "Реал Мадрид" и "Милан" одержали победу

Завершились первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Завершились первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report , в последний игровой день было проведено две встречи.

Действующий победитель ЛЧ мадридский "Реал" одолел в Испании лондонский "Челси" двумя безответными голами. Первый мяч за "сливочных" на 22-й минуте забил Карим Бензема, окончательный счет на 74-й минуте установил Марко Асенсио. На 59-й минуте матча игрок лондонцев Бен Чилуэлл получил прямую красную карточку за фол последней надежды на Родриго.

Вторая игра прошла в итальянском Милане между одноименным клубом и "Наполи". Судьбу итальянского дерби решил один гол. На 40-й минуте Исмаэль Беннасер поразил ворота соперника и принес победу "россонери". На 75-й минуте игрок неаполитанцев Андре Замбо-Ангисса был удален с поля после второй желтой карточки.

Ответные встречи состоятся 18 апреля.

Лига чемпионов УЕФА

1/4 финала, первые игры

12 апреля

23:00. "Реал Мадрид" (Испания) — "Челси" (Англия) — 2:0

Голы: Карим Бензема, 22', Марко Асенсио, 74'

Красная карточка: Бен Чилуэлл, 59' ("Челси").

Судья: Франсуа Летексье (Франция).

Стадион "Сантьяго Бернабеу", Мадрид.

23:00. "Милан" (Италия) — "Наполи" (Италия) — 1:0

Гол: Исмаэль Беннасер, 40'

Красная карточка: Андре Замбо-Ангисса ("Наполи")

Судья: Иштван Ковач (Румыния)

Стадион "Сан-Сиро", Милан.

Напомним, что накануне в 1/4 финала "Манчестер Сити" выиграл со счетом 3:0 у немецкой "Баварии" в Англии, а итальянский "Интер" на выезде одолел со счетом 2:0 португальскую "Бенфику".