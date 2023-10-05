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Лига чемпионов УЕФА: "ПСЖ" проиграл, пропустив 4 гола, "Милан" и "Боруссия" сыграли вничью

Лига чемпионов УЕФА: "ПСЖ" проиграл, пропустив 4 гола, "Милан" и "Боруссия" сыграли вничью Завершились матчи второго тура Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
5 октября 2023 г. 01:16
Лига чемпионов УЕФА: ПСЖ проиграл, пропустив 4 гола, Милан и Боруссия сыграли вничью

Завершились матчи второго тура Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, во второй игровой день было проведено 8 встреч в четырех группах.

Центральный матч тура прошел в Германии. Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с итальянским "Миланом". В другом матче группы F "Ньюкасл" разгромил французский "ПСЖ" в Англии – 4:1.

Действующий победитель турнира английский "Манчестер Сити" на выезде обыграл германский "Лейпциг".

Лига чемпионов УЕФА, групповой этап
II тур

Группа Е

"Атлетико" (Испания) – "Фейеноорд" (Нидерланды) - 3:2
"Селтик" (Шотландия) – "Лацио" (Италия) - 1:2
Очки: "Атлетико" – 4, "Лацио" – 4, "Фейеноорд" – 3, "Селтик" – 1.

Группа F

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Милан" (Италия) - 0:0
"Ньюкасл" (Англия) – ПСЖ (Франция) - 4:1
Очки: "Ньюкасл" – 4, ПСЖ – 3, "Милан" – 2, "Боруссия" – 1.

Группа G

"Лейпциг" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия) - 1:3
"Црвена Звезда" (Сербия) – "Янг Бойз" (Швейцария) - 2:2
Очки: "Манчестер Сити" – 6, "Лейпциг" – 3, "Црвена Звезда" – 1, "Янг Бойз" – 1.

Группа Н

"Антверпен" (Бельгия) – "Шахтер" (Донецк, Украина) - 2:3
"Порту" (Португалия) – "Барселона" (Испания) - 0:1
Очки: "Барселона" – 6, "Порту" – 3, "Шахтер" – 3, "Антверпен" – 0.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: PSJ uduzub, "Milan" "Borussiya" ilə heç-heçə edib

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