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Лига чемпионов УЕФА: "ПСЖ" обыграл "Ман Сити", отыграв по ходу встречи два мяча

Лига чемпионов УЕФА: "ПСЖ" обыграл "Ман Сити", отыграв по ходу встречи два мяча В Лиге чемпионов УЕФА состоялись очередные игры 7-го тура общего этапа.
Футбол
23 января 2025 г. 02:03
Лига чемпионов УЕФА: ПСЖ обыграл Ман Сити, отыграв по ходу встречи два мяча

В Лиге чемпионов УЕФА состоялись очередные игры 7-го тура общего этапа.

Как сообщает Report, во второй игровой вечер было проведено девять матчей.

Французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:2 обыграл "Манчестер Сити", проигрывая по ходу игры с разницей в два гола. Все мячи были забиты во второй половине матча.

Мадридский "Реал" дома разгромил австрийский "Зальцбург" со счетом 5:1. В составе "сливочных" дублями отметились Родриго и Винисиус Жуниор, еще один гол забил Мбаппе. Гол престижа гостей забил Бидструп.

Лига чемпионов УЕФА
Групповой этап
VII тур

21 января
21:45. "Лейпциг" (Германия) - "Спортинг" (Португалия) — 2:1
21:45. "Шахтер" (Украина) - "Брест" (Франция) — 2:0

22 января
00:00. "Реал" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия) — 5:1
00:00. ПСЖ (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия) — 4:2
00:00. "Спарта" (Чехия) - "Интер" (Италия) — 0:1
00:00. "Арсенал" (Англия) - "Динамо" (Хорватия) — 3:0
00:00. "Селтик" (Шотландия) - "Янг Бойз" (Швейцария) — 1:0
00:00. "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Бавария" (Германия) — 3:0
00:00. "Милан" (Италия) - "Жирона" (Испания) — 1:0

Отметим, что матчи последнего, 8-го тура общего этапа пройдут 30 января.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Çempionlar Liqası: Liqa mərhələsində VII tura yekun vurulub

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