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Лига чемпионов УЕФА: Проведены еще четыре матча плей-офф

Лига чемпионов УЕФА: Проведены еще четыре матча плей-офф В плей-офф Лиги чемпионов УЕФА было проведено последние четыре матча.
Футбол
13 февраля 2025 г. 02:01
Лига чемпионов УЕФА: Проведены еще четыре матча плей-офф

В плей-офф Лиги чемпионов УЕФА было проведено последние четыре матча.

Как сообщает Report, итальянская "Аталанта" на выезде встретилась с бельгийским "Брюгге".

"Фейеноорд" в Роттердаме принимал "Милан", "Селтик" в Глазго сыграл с мюнхенской "Баварией", а "Бенфика" на выезде сошлась с "Монако".

Лига чемпионов УЕФА
Плей-офф, первые матчи
12 февраля

"Брюгге" (Бельгия) - "Аталанта" (Италия) - 2:1

"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Милан" (Италия) - 1:0

"Селтик" (Шотландия) - "Бавария" (Германия) - 1:2

"Монако" (Франция) - "Бенфика" (Португалия) - 0:1

Отметим, что ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА стартуют 18 февраля.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Çempionlar Liqası: Pley-off mərhələsində daha 4 oyun keçirilib

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