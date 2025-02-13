Лига чемпионов УЕФА: Проведены еще четыре матча плей-офф

В плей-офф Лиги чемпионов УЕФА было проведено последние четыре матча.

В плей-офф Лиги чемпионов УЕФА было проведено последние четыре матча.

Как сообщает Report , итальянская "Аталанта" на выезде встретилась с бельгийским "Брюгге".

"Фейеноорд" в Роттердаме принимал "Милан", "Селтик" в Глазго сыграл с мюнхенской "Баварией", а "Бенфика" на выезде сошлась с "Монако".

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф, первые матчи

12 февраля

"Брюгге" (Бельгия) - "Аталанта" (Италия) - 2:1

"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Милан" (Италия) - 1:0

"Селтик" (Шотландия) - "Бавария" (Германия) - 1:2

"Монако" (Франция) - "Бенфика" (Португалия) - 0:1

Отметим, что ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА стартуют 18 февраля.