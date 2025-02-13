Лига чемпионов УЕФА: Проведены еще четыре матча плей-офф

В плей-офф Лиги чемпионов УЕФА было проведено последние четыре матча.
Как сообщает
"Фейеноорд" в Роттердаме принимал "Милан", "Селтик" в Глазго сыграл с мюнхенской "Баварией", а "Бенфика" на выезде сошлась с "Монако".
Лига чемпионов УЕФА
Плей-офф, первые матчи
12 февраля
"Брюгге" (Бельгия) - "Аталанта" (Италия) - 2:1
"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Милан" (Италия) - 1:0
"Селтик" (Шотландия) - "Бавария" (Германия) - 1:2
"Монако" (Франция) - "Бенфика" (Португалия) - 0:1
Отметим, что ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА стартуют 18 февраля.