Лига чемпионов УЕФА: Пройдут заключительные встречи 1/8 финала

Сегодня завершится 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, определятся последние два участника четвертьфинала.
Испанский "Вильярреал" в гостях сыграет против итальянского "Ювентус". В первом поединке победитель не определился – 1:1.
В другой встрече вечера английский клуб "Челси" во Франции встретится с местным "Лиллем".
Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала
Ответные игры
16 марта
00:00. "Ювентус" (Италия) - "Вильярреал" (Испания)
Судья: Шимон Марчиняк
Первая игра - 1:1.
00:00. "Лилль" (Франция) - "Челси" (Англия)
Судья: Давиде Масса
Первая игра - 0:2.
Отметим, что в четвертьфинал вышли английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", испанские "Реал" и "Атлетико Мадрид", а также немецкая "Бавария" и португальская "Бенфика".