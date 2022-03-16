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Лига чемпионов УЕФА: Пройдут заключительные встречи 1/8 финала

Лига чемпионов УЕФА: Пройдут заключительные встречи 1/8 финала Сегодня завершится 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
16 марта 2022 г. 07:46
Лига чемпионов УЕФА: Пройдут заключительные встречи 1/8 финала

Сегодня завершится 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, определятся последние два участника четвертьфинала.

Испанский "Вильярреал" в гостях сыграет против итальянского "Ювентус". В первом поединке победитель не определился – 1:1.

В другой встрече вечера английский клуб "Челси" во Франции встретится с местным "Лиллем".

Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала

Ответные игры

16 марта

00:00. "Ювентус" (Италия) - "Вильярреал" (Испания)

Судья: Шимон Марчиняк

Первая игра - 1:1.

00:00. "Лилль" (Франция) - "Челси" (Англия)

Судья: Давиде Масса

Первая игра - 0:2.

Отметим, что в четвертьфинал вышли английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", испанские "Реал" и "Атлетико Мадрид", а также немецкая "Бавария" и португальская "Бенфика".

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