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Лига чемпионов УЕФА: "Порту" попытается отыграться дома, "Лейпциг" намерен совершить сенсацию

Лига чемпионов УЕФА: "Порту" попытается отыграться дома, "Лейпциг" намерен совершить сенсацию В ночь на 15 марта пройдут еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
14 марта 2023 г. 07:30
Лига чемпионов УЕФА: Порту попытается отыграться дома, Лейпциг намерен совершить сенсацию

В ночь на 15 марта пройдут еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, у португальского "Порту" есть шанс отыграться на домашней арене после поражения от миланского "Интера" со счетом 1:0.

В другом противостоянии дня "Лейпциг" (Германия) попытается одолеть "Манчестер Сити" в Англии. В первой игре "горожане" добыли ничью (1:1), на фоне чего перспективы выхода в четвертьфинал немцев весьма туманны.

Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала, ответный матч

15 марта

00:00. "Порту" (Португалия) - "Интер" (Италия)
Судья: Шимон Марчиняк (Польша).
Первая игра – 0:1.

00:00. "Манчестер Сити" (Англия) — "Лейпциг" (Германия)
Судья: Славко Винчич (Словения).
Первая игра – 1:1.

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