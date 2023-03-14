Лига чемпионов УЕФА: "Порту" попытается отыграться дома, "Лейпциг" намерен совершить сенсацию

В ночь на 15 марта пройдут еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В ночь на 15 марта пройдут еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report , у португальского "Порту" есть шанс отыграться на домашней арене после поражения от миланского "Интера" со счетом 1:0.

В другом противостоянии дня "Лейпциг" (Германия) попытается одолеть "Манчестер Сити" в Англии. В первой игре "горожане" добыли ничью (1:1), на фоне чего перспективы выхода в четвертьфинал немцев весьма туманны.

Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала, ответный матч

15 марта

00:00. "Порту" (Португалия) - "Интер" (Италия)

Судья: Шимон Марчиняк (Польша).

Первая игра – 0:1.

00:00. "Манчестер Сити" (Англия) — "Лейпциг" (Германия)

Судья: Славко Винчич (Словения).

Первая игра – 1:1.