Лига чемпионов УЕФА: Определился телеканал, который будет транслировать матч "Фейеноорд" - "Фенербахче" в Азербайджане

Определился телеканал, который будет транслировать в Азербайджане матч III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Фейеноордом" (Нидерланды) и "Фенербахче" (Турция).

Определился телеканал, который будет транслировать в Азербайджане матч III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Фейеноордом" (Нидерланды) и "Фенербахче" (Турция).

Как сообщает Report, трансляцию первой встречи клубов можно посмотреть на TVNET SPORT.

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Матч "Фейеноорд" - "Фенербахче" начнется сегодня в 23:00 по бакинскому времени.