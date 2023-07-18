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Лига чемпионов УЕФА: определился потенциальный соперник "Карабаха"

Лига чемпионов УЕФА: определился потенциальный соперник "Карабаха" Определился потенциальный соперник "Карабаха" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
18 июля 2023 г. 23:12
Лига чемпионов УЕФА: определился потенциальный соперник Карабаха

Определился потенциальный соперник "Карабаха" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, эстонский футбольный клуб "Флора" и польский "Ракув" провели ответный матч.

"Флора", уступившая на выезде 0:1, не смогла взять реванш в Таллинне. "Ракув" обыграл соперника на выезде (3:0) и вышел в следующий раунд.

Если "Карабах" в первом раунде одолеет чемпиона Гибралтара "Линкольна", то станет соперником "Ракува". Победитель пары "Карабах" - "Линкольн" сыграет свой первый матч на выезде 25 или 26 июля, а ответный - спустя неделю на домашней арене.

Отметим, что ответный матч между "Карабахом" и "Линкольном" состоится 19 июля на Бакинском олимпийском стадионе. В первом матче в Гибралтаре чемпион Азербайджана победил со счетом 2:1.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: “Qarabağ”ın potensial rəqibi müəyyənləşib

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