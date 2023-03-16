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Лига чемпионов УЕФА: определились все участники четвертьфинала

Лига чемпионов УЕФА: определились все участники четвертьфинала Подведены итоги 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
16 марта 2023 г. 02:10
Лига чемпионов УЕФА: определились все участники четвертьфинала

Подведены итоги 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, в последний игровой день определились последние четвертьфиналисты турнира.

Мадридский "Реал", обыгравший в Англии "Ливерпуль" со счетом 5:2, оказался сильнее соперника и в домашнем матче. Игра завершилась со счетом 1:0, благодаря чему "королевский клуб" вышел в 1/4 финала.

В другом матче вечера "Наполи" не оставил немецкому "Айнтрахту" шансов - 3:0. Напомним, что в первой игре неаполитанцы выиграли на выезде со счетом 2:0.

Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала, ответные игры

15 марта

00:00. "Реал" Мадрид (Испания) - "Ливерпуль" (Англия) — 1:0 (первая игра - 5:2)
Гол: Карим Бензема, 79
Судья: Феликс Цвайер (Германия).
Стадион "Сантьяго Бернабеу", Мадрид.

00:00. "Наполи" (Италия) - "Айнтрахт" Франкфурт (Германия) — 3:0 (первая игра - 2:0)
Голы: Виктор Осимхен, 45'+2; 53', Петр Зелинский, 64' (пенальти)
Судья: Энтони Тейлор (Англия).
Стадион "Диего Армандо Марадона", Неаполь.

Напомним, что ранее в 1/4 финала прошли немецкая "Бавария", португальская "Бенфика", "Челси" и "Манчестер Сити" (оба из Англии), а также итальянские клубы "Милан" и "Интер".

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