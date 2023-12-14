Лига чемпионов УЕФА: Определились последние команды, вышедшие в 1/8 финала

В Лиге чемпионов УЕФА завершился групповой этап.

В Лиге чемпионов УЕФА завершился групповой этап.

Как сообщает Report , в последний игровой были проведены матчи в четырех группах.

До этого в группах E, F, G и H в 1/8 финала квалифицировались "Атлетико", "Лацио", "Боруссия" (Дортмунд), "Манчестер Сити", "Лейпциг" и "Барселона". По итогам встреч последнего тура определились обладатели оставшихся двух путевок в следующий этап. Ими стали "Порту" и "ПСЖ".

Лига чемпионов

Групповой этап

VI тур

Группа Е

"Атлетико" (Испания) – "Лацио" (Италия) 2:0

"Селтик" (Шотландия) – "Фейеноорд" (Нидерланды) 2:1

Группа F

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – ПСЖ (Франция) 1:1

"Ньюкасл" (Англия) – "Милан" (Италия) 1:2

Группа G

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Манчестер Сити" (Англия) 2:3

"Лейпциг" (Германия) – "Янг Бойз" (Швейцария) 2:1

Группа Н

"Антверпен" (Бельгия) – "Барселона" (Испания) 3:2

"Порту" (Португалия) — "Шахтер" (Донецк, Украина) 5:3.