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Лига чемпионов УЕФА: Определились последние команды, вышедшие в 1/8 финала

Лига чемпионов УЕФА: Определились последние команды, вышедшие в 1/8 финала В Лиге чемпионов УЕФА завершился групповой этап.
Футбол
14 декабря 2023 г. 02:10
Лига чемпионов УЕФА: Определились последние команды, вышедшие в 1/8 финала

В Лиге чемпионов УЕФА завершился групповой этап.

Как сообщает Report, в последний игровой были проведены матчи в четырех группах.

До этого в группах E, F, G и H в 1/8 финала квалифицировались "Атлетико", "Лацио", "Боруссия" (Дортмунд), "Манчестер Сити", "Лейпциг" и "Барселона". По итогам встреч последнего тура определились обладатели оставшихся двух путевок в следующий этап. Ими стали "Порту" и "ПСЖ".

Лига чемпионов
Групповой этап
VI тур

Группа Е
"Атлетико" (Испания) – "Лацио" (Италия) 2:0
"Селтик" (Шотландия) – "Фейеноорд" (Нидерланды) 2:1

Группа F
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – ПСЖ (Франция) 1:1
"Ньюкасл" (Англия) – "Милан" (Италия) 1:2

Группа G
"Црвена Звезда" (Сербия) – "Манчестер Сити" (Англия) 2:3
"Лейпциг" (Германия) – "Янг Бойз" (Швейцария) 2:1

Группа Н
"Антверпен" (Бельгия) – "Барселона" (Испания) 3:2
"Порту" (Португалия) — "Шахтер" (Донецк, Украина) 5:3.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: 1/8 finala vəsiqə qazanan son 2 komanda müəyyənləşib

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