О нас

Лига чемпионов УЕФА: определились первые полуфиналисты

Лига чемпионов УЕФА: определились первые полуфиналисты Футболисты испанского "Реала" в гостях со счетом 2:0 обыграли английский "Челси" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Футбол
19 апреля 2023 г. 01:18
Лига чемпионов УЕФА: определились первые полуфиналисты

Футболисты испанского "Реала" в гостях со счетом 2:0 обыграли английский "Челси" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

В составе победителей два гола забил Родриго (58-я, 80-я минуты). Первая встреча команд в Мадриде также закончилась победой "Реала" со счетом 2:0. В полуфинале "Реал" сыграет с победителем противостояния "Манчестер Сити" (Англия) - "Бавария" (Германия), первая встреча между этими клубами завершилась победой англичан со счетом 3:0, ответная игра пройдет 19 апреля.

Второй матч вечера в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов состоялся между итальянскими "Миланом" из одноименного города и "Наполи" (Неаполь). Противостояние завершилось вничью со счетом 1:1. На 43-й минуте Оливье Жиру вывел "россонери" вперед, на третьей добавленной к основному времени игры минуте нападающий неаполитанцев Виктор Осимхен сравнял счет, однако этого было недостаточно для выхода в полуфинал. "Милан" в первой встрече одержал победу со счетом 1:0.

В полуфинале итальянская команда сыграет с победителем противостояния "Интер" (Италия) - "Бенфика" (Португалия). Первая игра завершилась победой итальянцев со счетом 0:2, ответная игра пройдет 19 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: İlk yarımfinalçılar müəyyənləşib

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
14 апреля 2023 г. 17:55
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
17 апреля 2023 г. 19:59
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
18 апреля 2023 г. 12:56
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
18 апреля 2023 г. 20:30
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
12 апреля 2023 г. 15:40
В Баку ожидается сильный ветер
В Баку ожидается сильный ветер
12 апреля 2023 г. 17:41
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Фото​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
14 апреля 2023 г. 08:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi