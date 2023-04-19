Лига чемпионов УЕФА: определились первые полуфиналисты

Футболисты испанского "Реала" в гостях со счетом 2:0 обыграли английский "Челси" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Футболисты испанского "Реала" в гостях со счетом 2:0 обыграли английский "Челси" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report , встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

В составе победителей два гола забил Родриго (58-я, 80-я минуты). Первая встреча команд в Мадриде также закончилась победой "Реала" со счетом 2:0. В полуфинале "Реал" сыграет с победителем противостояния "Манчестер Сити" (Англия) - "Бавария" (Германия), первая встреча между этими клубами завершилась победой англичан со счетом 3:0, ответная игра пройдет 19 апреля.

Второй матч вечера в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов состоялся между итальянскими "Миланом" из одноименного города и "Наполи" (Неаполь). Противостояние завершилось вничью со счетом 1:1. На 43-й минуте Оливье Жиру вывел "россонери" вперед, на третьей добавленной к основному времени игры минуте нападающий неаполитанцев Виктор Осимхен сравнял счет, однако этого было недостаточно для выхода в полуфинал. "Милан" в первой встрече одержал победу со счетом 1:0.

В полуфинале итальянская команда сыграет с победителем противостояния "Интер" (Италия) - "Бенфика" (Португалия). Первая игра завершилась победой итальянцев со счетом 0:2, ответная игра пройдет 19 апреля.