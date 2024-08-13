Лига чемпионов УЕФА: Названы стартовые составы "Лудогорца" и "Карабаха"

Определились стартовые составы "Лудогорца" (Болгария) и "Карабаха" на ответный матч III отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Определились стартовые составы "Лудогорца" (Болгария) и "Карабаха" на ответный матч III отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, встреча на "Лудогорец Арене" начнется в 22:00 по бакинскому времени.

С первых минут на поле выйдут следующие игроки:

"Карабах": Фабиан Бунтич, Марко Вешович, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Эльвин Джафаргулиев, Жулио Ромао, Марко Янкович, Леандро Андраде, Ясин Бензия, Абдулла Зубир, Жуниньо

"Лудогорец": Хендрик Бонманн, Антон Недялков, Оливье Вердон, Диниш Алмейда, Сон, Педро Наресси, Дерой Дуарте, Якуб Петровски, Рик, Дуа Квадво, Руан Секо.

Напомним, что первый матч между командами завершился победой "Лудогорца" со счетом 1:2.