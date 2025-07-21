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Лига чемпионов УЕФА: Матч "Карабах" - "Шелберн" обслужат итальянские арбитры

Лига чемпионов УЕФА: Матч "Карабах" - "Шелберн" обслужат итальянские арбитры 15:03
Футбол
21 июля 2025 г. 15:38
Лига чемпионов УЕФА: Матч Карабах - Шелберн обслужат итальянские арбитры

Стали известны имена арбитров на матч между "Карабахом" (Азербайджан) и "Шелберном" (Ирландия) в Баку во втором отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, матч обслужит бригада арбитров из Италии.

Главным судьей станет Андреа Коломбо. Ему будут помогать Стефано Алассио, Дарио Чеккони и Кевин Боначина. Системой VAR будет управлять Даниэле Довери, системой AVAR — Даниэле Патерна.

Матч "Карабах" - "Шелберн" состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова 30 июля в 20:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Şelburn" matçı italiyalı hakimlərə həvalə edilib

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