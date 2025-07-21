Лига чемпионов УЕФА: Матч "Карабах" - "Шелберн" обслужат итальянские арбитры

15:03

Стали известны имена арбитров на матч между "Карабахом" (Азербайджан) и "Шелберном" (Ирландия) в Баку во втором отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, матч обслужит бригада арбитров из Италии.

Главным судьей станет Андреа Коломбо. Ему будут помогать Стефано Алассио, Дарио Чеккони и Кевин Боначина. Системой VAR будет управлять Даниэле Довери, системой AVAR — Даниэле Патерна.

Матч "Карабах" - "Шелберн" состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова 30 июля в 20:00 по бакинскому времени.