Лига чемпионов УЕФА: "Манчестер Сити" примет "Баварию", "Интер" на выезде сыграет с "Бенфикой"

Сегодня состоятся первые игры 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня состоятся первые игры 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report , в первый игровой день будет сыграно два матча. Обе встречи начнутся в 23:00 по бакинскому времени.

Самая ожидаемая игра вечера пройдет в Англии между "Манчестер Сити" и мюнхенской "Баварией". Встречу, которую также называют ранним финалом, будет обслуживать испанский рефери ФИФА Хесус Хиль Мансано.

В другом противостоянии миланский "Интер" на выезде в Португалии сыграет с "Бенфикой". Главным арбитром матча назначен английский рефери ФИФА Майкл Оливер.

Лига чемпионов УЕФА

1/4 финала, первые игры

11 апреля

23:00. "Манчестер Сити" (Англия) — "Бавария" (Германия)

Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Стадион "Этихад", Манчестер.

23:00. "Бенфика" (Португалия) — "Интер" (Италия)

Судья: Майкл Оливер (Англия)

Стадион "Эщтадиу да Луш", Лиссабон.

Отметим, что остальные две игры 1/4 финала состоятся 12 апреля.