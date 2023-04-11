О нас

Лига чемпионов УЕФА: "Манчестер Сити" примет "Баварию", "Интер" на выезде сыграет с "Бенфикой"

Лига чемпионов УЕФА: "Манчестер Сити" примет "Баварию", "Интер" на выезде сыграет с "Бенфикой" Сегодня состоятся первые игры 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
11 апреля 2023 г. 07:30
Лига чемпионов УЕФА: Манчестер Сити примет Баварию, Интер на выезде сыграет с Бенфикой

Сегодня состоятся первые игры 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, в первый игровой день будет сыграно два матча. Обе встречи начнутся в 23:00 по бакинскому времени.

Самая ожидаемая игра вечера пройдет в Англии между "Манчестер Сити" и мюнхенской "Баварией". Встречу, которую также называют ранним финалом, будет обслуживать испанский рефери ФИФА Хесус Хиль Мансано.

В другом противостоянии миланский "Интер" на выезде в Португалии сыграет с "Бенфикой". Главным арбитром матча назначен английский рефери ФИФА Майкл Оливер.

Лига чемпионов УЕФА
1/4 финала, первые игры
11 апреля

23:00. "Манчестер Сити" (Англия) — "Бавария" (Германия)
Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)
Стадион "Этихад", Манчестер.

23:00. "Бенфика" (Португалия) — "Интер" (Италия)
Судья: Майкл Оливер (Англия)
Стадион "Эщтадиу да Луш", Лиссабон.

Отметим, что остальные две игры 1/4 финала состоятся 12 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : нет условий или двойные стандарты?
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : "нет условий" или двойные стандарты?
6 апреля 2023 г. 15:59
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
6 апреля 2023 г. 11:10
Эксперт: Проект зеленого коридора имеет не только экономическую значимость
Эксперт: Проект "зеленого коридора" имеет не только экономическую значимость
5 апреля 2023 г. 17:40
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
5 апреля 2023 г. 15:18
Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
ФотоАяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
4 апреля 2023 г. 17:35
Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
3 апреля 2023 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi