Лига чемпионов УЕФА: "Манчестер Сити" примет "Баварию", "Интер" на выезде сыграет с "Бенфикой"

Сегодня состоятся первые игры 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
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Самая ожидаемая игра вечера пройдет в Англии между "Манчестер Сити" и мюнхенской "Баварией". Встречу, которую также называют ранним финалом, будет обслуживать испанский рефери ФИФА Хесус Хиль Мансано.
В другом противостоянии миланский "Интер" на выезде в Португалии сыграет с "Бенфикой". Главным арбитром матча назначен английский рефери ФИФА Майкл Оливер.
Лига чемпионов УЕФА
1/4 финала, первые игры
11 апреля
23:00. "Манчестер Сити" (Англия) — "Бавария" (Германия)
Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)
Стадион "Этихад", Манчестер.
23:00. "Бенфика" (Португалия) — "Интер" (Италия)
Судья: Майкл Оливер (Англия)
Стадион "Эщтадиу да Луш", Лиссабон.
Отметим, что остальные две игры 1/4 финала состоятся 12 апреля.