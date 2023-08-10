Лига чемпионов УЕФА: "Маккаби" и "Рейнджерс" завоевали победу, "Марсель" проиграл

Состоялись очередные игры III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Состоялись очередные игры III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report , во второй игровой день состоялось три матча.

Французский "Марсель" проиграл "Панатинаикосу" в Греции с минимальным счетом (1:0). Израильский "Маккаби" из Хайфы на выезде обыграл со счетом 2:1 словацкий "Слован". В Шотландии местный "Рейнджерс" одолел швейцарский "Серветт" - 2:1.

Лига чемпионов УЕФА

III квалификационный раунд, первые игры

9 августа

22:00. "Панатинаикос" (Греция) - "Марсель" (Франция) — 1:0

Гол: Бернар, 83

Красная карточка: Жоффре Кондогбиа, 63 ("Марсель")

22:30. "Слован" (Словакия) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль) — 1:2

Голы: Юрай Кучка, 12 - Фрацди Пьеро, 5, Диа Саба, 15

22:45. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Серветт" (Швейцария) — 2:1

Голы: Джеймс Тавернье, 6. Сирил Дессерс, 15 - Крис Бедиа, 44

Красная карточка: Давид Дулин, 60 ("Серветт")

Отметим, что предыдущие матчи этого тура были сыграны 8 августа. Матч между афинским АЕК и хорватским "Динамо" (Загреб) в Греции перенесен на 19 августа из-за убийства местного болельщика.