Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" встретится со "Шкендией" в ответном матче

Сегодня азербайджанский футбольный клуб "Карабах" встретится со "Шкендией" из Северной Македонии в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, команда под руководством Гурбана Гурбанова проведет матч в Баку в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Судить игру будет нидерландец Дэнни Маккелли.

Чемпион Азербайджана одержал победу в первом матче в Скопье со счетом 1:0.

Победитель этого матча в раунде плей-офф встретится с победителем пары "Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия). Проигравший встретится с проигравшим того же матча в раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА. Ответный матч состоится в Венгрии в 22:15 по бакинскому времени. В первом матче в Болгарии командам не удалось забить ни одного гола.