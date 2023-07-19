Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сегодня проведет ответный матч с "Линкольном"

Сегодня будут подведены итоги первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает
Матч состоится на Бакинском Олимпийском стадионе.
Встречу, которую будет обслуживать албанский арбитр Элдоржан Хамити, начнется в 20:00. В первой игре между этими командами в Гибралтаре подопечные Гурбана Гурбанова выиграли со счетом 1:2.
Лига чемпионов УЕФА
I квалификационный раунд, ответный матч
19 июля
20:00. "Карабах" (Азербайджан) – "Линкольн" (Гибралтар)
Судья: Эльдоржан Хамити (Албания)
Бакинский Олимпийский стадион.