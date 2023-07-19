Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сегодня проведет ответный матч с "Линкольном"

Сегодня будут подведены итоги первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня будут подведены итоги первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report , агдамский "Карабах" проведет ответную игру против гибралтарского "Линкольна".

Матч состоится на Бакинском Олимпийском стадионе.

Встречу, которую будет обслуживать албанский арбитр Элдоржан Хамити, начнется в 20:00. В первой игре между этими командами в Гибралтаре подопечные Гурбана Гурбанова выиграли со счетом 1:2.

Лига чемпионов УЕФА

I квалификационный раунд, ответный матч

19 июля

20:00. "Карабах" (Азербайджан) – "Линкольн" (Гибралтар)

Судья: Эльдоржан Хамити (Албания)

Бакинский Олимпийский стадион.