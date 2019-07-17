Лига Чемпионов УЕФА: "Карабах" победил "Партизани" - ОБНОВЛЕНО - 4

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" одержал победу в матче с албанским "Партизани" в рамках 1-го отборочного этапа Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передаёт Report, матч на стадионе "Далга Арена" завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

На 51-й минуте матча Филип Озобич вывел "Карабах" в счёте вперёд. Точку во встрече поставил Даниэль Кинтана, забив второй гол на 94-й минуте.

Благодаря победе, "Карабах" прошёл во 2-й отборочный этап Лиги Чемпионов УЕФА.

*** 22:51

"Карабах" увеличил разницу в счёте в матче с албанским "Партизани" в рамках 1-го отборочного этапа Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передаёт Report, на 94-й минуте матча Даниэль Кинтана забил второй гол "Карабаха"

*** 22:10

Открыт счёт в ответной игре между азербайджанским футбольным клубом "Карабах" и албанским "Партизани" в рамках 1-го отборочного этапа Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передаёт Report, на 51-й минуте матча Филип Озобич вывел "Карабах" в счёте вперёд.

*** 21:48

Завершился первый тайм ответной игры между азербайджанским футбольным клубом "Карабах" и албанским "Партизани" в рамках 1-го отборочного этапа Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передаёт Report, в первом тайме матча на стадионе "Далга Арена" голов забито не было.

*** 21:39

Идёт первый тайм ответной игры между азербайджанским футбольным клубом "Карабах" и албанским "Партизани" в рамках 1-го отборочного этапа Лиги Чемпионов УЕФА. Счёт на данный момент - 0:0.

Как передаёт Report, в матче на стадионе "Далга Арена" команды представлены нижеследующими стартовыми составами:

"Карабах": 13. Вагнер, 4. Рахиль Мамедов, 3. Аилтон, 14. Рашад Садыхов, 5. Максим Медведев, 8. Маркос Мичел, 7. Араз Абдуллаев, 9. Хайме Ромеро, 20. Ришард Алмейда, 17. Абделла Зубир, 19. Филип Озобич

Запасные: 12. Шахрудин Магомедалиев, 30. Аббас Гусейнов, 2. Гара Гараев, 6. Симеон Славчев, 10. Даниэль Кинтана, 21. Гаджиага Гаджиев, 11. Махир Эмрели

"Партизани": 12. Албан Ходжа, 2. Эгзон Белица, 33. Энео Битри, 22. Лябинот Ибраими, 23. Эсин Хакай, 17. Бруно Телуши, 20. Эсат Мала, 26. Виллиам, 7. Эральдо Чинари, 10. Ясир Асани, 9. Соломон Теофилус

Запасные: 1. Дашамир Джика, 19. Лоренц Траши, 4. Рон Броя, 38. Кристи Коте, 90. Эммануэль Менса, 99. Брайан Браун