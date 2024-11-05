Лига чемпионов УЕФА: IV тур группового этапа стартует 9 матчами

IV тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА стартует 9 матчами.

IV тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА стартует 9 матчами.

Как сообщает Report, испанский "Реал" встретится с "Миланом".

"Байер 04" (Германия) сыграет на выезде с английским "Ливерпулем", а итальянский "Ювентус" будет гостем французского "Лилля".

Отметим, что остальные встречи IV тура на этапе Лиги состоятся 6 ноября.

IV тур

5 ноября

21:45. ПСВ (Нидерланды) - Жирона (Испания)

21:45. "Слован" (Словакия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

00:00. "Реал "(Испания) - "Милан" (Италия)

00:00. "Ливерпуль "(Англия) - "Байер 04" (Германия)

00:00. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Штурм" (Австрия)

00:00. "Спортинг" (Португалия) - "Манчестер Сити" (Англия)

00:00. "Лилль" (Франция) - "Ювентус" (Италия)

00:00. "Селтик" (Шотландия) - "Лейпциг" (Германия)

00:00. Болонья (Италия) - Монако (Франция)