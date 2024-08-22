Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" проиграл "Янг Бойз" в выездном матче

Стамбульский "Галатасарай" в первом матче стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА проиграл на выезде швейцарскому "Янг Бойз".

Стамбульский "Галатасарай" в первом матче стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА проиграл на выезде швейцарскому "Янг Бойз".

Как сообщает Report , матч на "Стад де Сюисс" завершился со счетом 3:2.

Жоэль Монтейру, оформив дубль, обеспечил швейцарцам комфортный перевес до перерыва. Однако вышедший на замену во второй половине игры Миши Батшуаи за шесть минут забил два мяча и восстановил статус-кво.

После игры рукой центрбека гостей Абудлькадира Бардакчы в штрафной в концовке матча рефери назначил пенальти. Угринич точным ударом с 11 метров вырвал для "Янг Бойз" победу.

Отметим, что ответная встреча между командами пройдет 27 августа в Стамбуле.