О нас

Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" проиграл "Янг Бойз" в выездном матче

Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" проиграл "Янг Бойз" в выездном матче Стамбульский "Галатасарай" в первом матче стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА проиграл на выезде швейцарскому "Янг Бойз".
Футбол
22 августа 2024 г. 01:44
Лига чемпионов УЕФА: Галатасарай проиграл Янг Бойз в выездном матче

Стамбульский "Галатасарай" в первом матче стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА проиграл на выезде швейцарскому "Янг Бойз".

Как сообщает Report, матч на "Стад де Сюисс" завершился со счетом 3:2.

Жоэль Монтейру, оформив дубль, обеспечил швейцарцам комфортный перевес до перерыва. Однако вышедший на замену во второй половине игры Миши Батшуаи за шесть минут забил два мяча и восстановил статус-кво.

После игры рукой центрбека гостей Абудлькадира Бардакчы в штрафной в концовке матча рефери назначил пенальти. Угринич точным ударом с 11 метров вырвал для "Янг Бойз" победу.

Отметим, что ответная встреча между командами пройдет 27 августа в Стамбуле.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке UEFA Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" məğlub olub

Самое важное

В кабинете Варданяна в Ханкенди найден полный искажений Атлас Нахчывана
В кабинете Варданяна в Ханкенди найден полный искажений "Атлас Нахчывана"
17 августа 2024 г. 09:23
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении
15 августа 2024 г. 20:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi