Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" проиграл "Янг Бойз" в выездном матче

Стамбульский "Галатасарай" в первом матче стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА проиграл на выезде швейцарскому "Янг Бойз".
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Жоэль Монтейру, оформив дубль, обеспечил швейцарцам комфортный перевес до перерыва. Однако вышедший на замену во второй половине игры Миши Батшуаи за шесть минут забил два мяча и восстановил статус-кво.
После игры рукой центрбека гостей Абудлькадира Бардакчы в штрафной в концовке матча рефери назначил пенальти. Угринич точным ударом с 11 метров вырвал для "Янг Бойз" победу.
Отметим, что ответная встреча между командами пройдет 27 августа в Стамбуле.