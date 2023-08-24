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Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" одержал победу в Норвегии

Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" одержал победу в Норвегии В рамках первых игр стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА состоялись еще три матча.
Футбол
24 августа 2023 г. 01:35
Лига чемпионов УЕФА: Галатасарай одержал победу в Норвегии

В рамках первых игр стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА состоялись еще три матча.

Как сообщает Report, турецкий "Галатасарай" одержал выездную победу в Норвегии над местным "Мольде". Решающий гол на третьей добавленной к основному времени матча минуте забил игрок стамбульского клуба Фредрик Мидтшё.

Встреча, прошедшая в израиле между местным "Маккаби" (Хайфа) и швейцарским "Янг Бойз", завершилась без забитых голов.

Представитель Португалии "Брага" обыграл дома греческий "Панатинаикос" с минимальным преимуществом.

Лига чемпионов УЕФА
Стадия плей-офф, первые игры
23 августа

23:00. "Брага" (Португалия) – "Панатинаикос" (Греция) – 2:1
Голы: Абель Руис, 51', Альваро Джало, 73' – Даниэль Манчини, 90'+5

23:00. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Янг Бойз" (Швейцария) – 0:0

23:00. "Мольде" (Норвегия) – "Галатасарай" (Турция) – 2:3
Голы: Мартин Эллингсен, 8', Кристофер Хюйген, 56' - Серхио Оливейра, 25', Мауро Икарди', 29, Фредрик Мидтьо, 90'+3.

Отметим, что ответные встречи этих пар пройдут 29 августа.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” Norveçdə qələbə qazanıb

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