Лига чемпионов УЕФА: Cегодня будут подведены итоги группового этапа

Сегодня будут сыграны последние матчи в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня будут сыграны последние матчи в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report , в VI туре состоятся встречи в группах E, F, G и H.

В группе E итальянский "Милан" примет на "Сан-Сиро" австрийского "Зальцбурга". Для выхода в плей-офф со второго места "красно-черным" достаточно не проиграть матч. Хорватский "Динамо" (Загреб), форму которого носит нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, поборется с лондонским "Челси", который уже обеспечил себе путевку в 1/8 финала. Представитель Загреба уже потерял шансы на выход из группы, однако все еще может сыграть в плей-офф Лиги Европы УЕФА. Для этого хорватский клуб должен одержать победу на "Стэмфорд Бридж" и надеяться на проигрыш "Зальцбурга".

Центральным матчем в группе F станет противостояние между украинским "Шахтером" (Донецк) и немецким "Лейпцигом" в Польше. Для выхода из группы представителю Украины обязательно нужна победа.

В группе G немецкая "Боруссия" (Дортмунд) сыграет с "Копенгагеном" в Дании, а "Манчестер Сити" - с испанской "Севильей" в Англии. Поскольку представители Манчестера и Дортмунда обеспечили себе путевку в плей-офф ЛЧ, а "Севилья" - Лиги Европы, по результатам матчей определится лишь обладатель первого места в группе.

В группе D французский "ПСЖ" сыграет с "Ювентусом" в Италии, а португальская "Бенфика" встретится с "Маккаби"( Хайфа) в Израиле. По итогам матчей определится клуб, который выйдет в плей-офф Лиги Европы. "ПСЖ" и "Бенфика" ранее обеспечили выход из группы.

Лига чемпионов

Групповой этап, VI тур

2 ноября

Группа Е

00:00. "Челси" (Англия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

00:00. "Милан" (Италия) — "Зальцбург" (Австрия)

Очки: "Челси" — 10, "Милан" — 7, "Зальцбург" — 6, "Динамо" — 4.

Группа F

21:45. "Реал Мадрид" (Испания) – "Селтик" (Шотландия)

21:45. "Шахтер" (Донецк, Украина) – "Лейпциг" (Германия)

Очки: "Реал" — 10, "Лейпциг" — 9, "Шахтер" — 6, "Селтик" — 2.

Группа G

00:00. "Копенгаген" (Дания) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

00:00. "Манчестер Сити" (Англия) — "Севилья" (Испания)

Очки: "Манчестер Сити" — 10, "Боруссия" — 8, "Севилья" — 5, "Копенгаген" — 2.

Группа Н

00:00. "Ювентус" (Италия) - ПСЖ (Франция)

00:00. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Бенфика" (Португалия)

Очки: "ПСЖ" — 11, "Бенфика" — 11, "Ювентус" — 3, "Маккаби" — 3.

Напомним, что ранее путевку в 1/8 финала обеспечили себе итальянские "Наполи" и "Интер", английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм", немецкие "Бавария", "Боруссия" (Дортмунд) и "Айнтрахт", испанский "Реал Мадрид", французский ПСЖ, португальские "Бенфика", "Порту" и бельгийский "Брюгге".