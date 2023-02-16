Лига чемпионов УЕФА: "Боруссия" обыграла "Челси", "Бенфика" на выезде одолела "Брюгге"

Германская "Боруссия" из Дортмунда со счетом 1:0 дома обыграла английский "Челси" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
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В другом матче 1/8 финала португальская "Бенфика" со счетом 2:0 на выезде обыграла бельгийский "Брюгге". Гол на 51-й минуте с пенальти забил Жоау Мариу, также отличился Давид Нереш (88).
Ответные матчи в обоих противостояниях пройдут 7 марта в Лондоне и Лиссабоне.
Лига чемпионов УЕФА
1/8 финала, первые игры
15 февраля
00:00. "Боруссия" Дортмунд (Германия) — "Челси" (Англия) — 1:0
Гол: Карим Адейеми, 63'
Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)
Cтадион "Сигнал Идуна Парк", Дортмунд.
00:00. "Брюгге" (Бельгия) — "Бенфика" (Португалия) — 0:2
Голы: Жоау Мариу, 51' (пенальти), Давид Нереш, 88'
Судья: Давиде Масса (Италия)
Cтадион "Ян Брейдель", Брюгге.