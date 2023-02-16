Лига чемпионов УЕФА: "Боруссия" обыграла "Челси", "Бенфика" на выезде одолела "Брюгге"

Германская "Боруссия" из Дортмунда со счетом 1:0 дома обыграла английский "Челси" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Германская "Боруссия" из Дортмунда со счетом 1:0 дома обыграла английский "Челси" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Как передает Report , забитым мячом на 63-й минуте матча отметился Карим Адейеми.

В другом матче 1/8 финала португальская "Бенфика" со счетом 2:0 на выезде обыграла бельгийский "Брюгге". Гол на 51-й минуте с пенальти забил Жоау Мариу, также отличился Давид Нереш (88).

Ответные матчи в обоих противостояниях пройдут 7 марта в Лондоне и Лиссабоне.

Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала, первые игры

15 февраля

00:00. "Боруссия" Дортмунд (Германия) — "Челси" (Англия) — 1:0

Гол: Карим Адейеми, 63'

Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Cтадион "Сигнал Идуна Парк", Дортмунд.

00:00. "Брюгге" (Бельгия) — "Бенфика" (Португалия) — 0:2

Голы: Жоау Мариу, 51' (пенальти), Давид Нереш, 88'

Судья: Давиде Масса (Италия)

Cтадион "Ян Брейдель", Брюгге.