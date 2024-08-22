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Лига Чемпионов УЕФА: Билеты на матч "Карабах" - "Динамо" поступают в продажу

Лига Чемпионов УЕФА: Билеты на матч "Карабах" - "Динамо" поступают в продажу Билеты на игру "Карабах" - "Динамо" (Загреб, Хорватия) в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА поступят в продажу сегодня в 12:00.
Футбол
22 августа 2024 г. 00:02
Лига Чемпионов УЕФА: Билеты на матч Карабах - Динамо поступают в продажу

Билеты на игру "Карабах" - "Динамо" (Загреб, Хорватия) в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА поступят в продажу сегодня в 12:00.

Как сообщили Report в агдамском клубе, стоимость билетов на матч, который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, составляет 5, 20, 30, 40, 75 и 150 манатов в зависимости от сектора.

Билеты в сектора VVIP C и VVIP D стоят 300 AZN.

Желающие смогут приобрести билеты в пунктах iTicket.az (онлайн-продажа на iTicket.az), фан-шопе ФК "Карабах" в ТЦ "Парк-Бульвар", а также в кассах Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Динамо" состоится 28 августа и начнется в 20:45. В первой игре хорваты одержали победу со счетом 3:0.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Dinamo" matçının biletləri sabahdan satışa çıxarılacaq

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