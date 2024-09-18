Лига чемпионов УЕФА: "Бавария" забила в ворота загребского "Динамо" 9 мячей, "Ливерпуль" на выезде обыграл "Милан"

Состоялись матчи 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.
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В другой игре английский "Ливерпуль" со счетом 1:3 на выезде обыграл итальянский "Милан".
УЕФА Лига чемпионов
Групповой этап
17 сентября
1-й тур
"Ювентус" (Италия) – ПСВ (Нидерланды) 3:1
"Янг Бойз" (Швейцария) – "Астон Вилла" (Англия) 0:3
"Бавария" (Германия) – "Динамо" (Загреб, Хорватия) 9:2
"Милан" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия) 1:3
"Реал" (Мадрид, Испания) – "Штутгарт" (Германия) 3:1
"Спортинг" (Португалия) – "Лилль" (Франция) 2:0
Отметим, что остальные матчи первого тура пройдут 18-19 сентября.