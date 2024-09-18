Лига чемпионов УЕФА: "Бавария" забила в ворота загребского "Динамо" 9 мячей, "Ливерпуль" на выезде обыграл "Милан"

Состоялись матчи 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Состоялись матчи 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Как сообщает Report , мюнхенская "Бавария" на домашнем стадионе "Альянц Арена" обыграла загребское "Динамо" со счетом 9:2, нападающий немцев Гарри Кейн оформил покер.

В другой игре английский "Ливерпуль" со счетом 1:3 на выезде обыграл итальянский "Милан".

УЕФА Лига чемпионов

Групповой этап

17 сентября

1-й тур

"Ювентус" (Италия) – ПСВ (Нидерланды) 3:1

"Янг Бойз" (Швейцария) – "Астон Вилла" (Англия) 0:3

"Бавария" (Германия) – "Динамо" (Загреб, Хорватия) 9:2

"Милан" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия) 1:3

"Реал" (Мадрид, Испания) – "Штутгарт" (Германия) 3:1

"Спортинг" (Португалия) – "Лилль" (Франция) 2:0

Отметим, что остальные матчи первого тура пройдут 18-19 сентября.