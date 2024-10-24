Лига чемпионов УЕФА: "Барселона" обыграла "Баварию", "Атлетико" дома проиграл "Лиллю"

В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 3-го тура общего этапа.

В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 3-го тура общего этапа.

Как сообщает Report , во второй игровой день состоялись еще 9 встреч.

Испанская "Барселона" дома разгромила немецкую "Баварию", "Манчестер Сити" также не дал никаких шансов чешской "Спарте". Мадридский "Атлетико" неожиданно уступил дома французскому "Лиллю" из одноименного города, английский "Ливерпуль" на выезде минимально обыграл "Лейпциг" (Германия).

Лига чемпионов УЕФА

Общий этап

III тур

23 октября

"Аталанта" (Италия) - "Селтик" (Шотландия) 0:0

"Брест" (Франция) - "Байер 04" (Германия) 1:1

"Манчестер Сити" (Англия) - "Спарта" (Чехия) 5:0

"Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия) 0:1

"Барселона" (Испания) - "Бавария" (Германия) 4:1

"Атлетико" (Испания) - "Лилль" (Франция) 1:3

"Бенфика" (Португалия) - "Фейеноорд" (Нидерланды) 1:3

"Зальцбург" (Австрия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) 0:2

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Интер" (Италия) 0:1

Отметим, что матчи 4-го тура общего этапа стартуют 5 ноября.