О нас

Лига чемпионов УЕФА: "Барселона" обыграла "Баварию", "Атлетико" дома проиграл "Лиллю"

Лига чемпионов УЕФА: "Барселона" обыграла "Баварию", "Атлетико" дома проиграл "Лиллю" В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 3-го тура общего этапа.
Футбол
24 октября 2024 г. 01:13
Лига чемпионов УЕФА: Барселона обыграла Баварию, Атлетико дома проиграл Лиллю

В Лиге чемпионов УЕФА подведены итоги 3-го тура общего этапа.

Как сообщает Report, во второй игровой день состоялись еще 9 встреч.

Испанская "Барселона" дома разгромила немецкую "Баварию", "Манчестер Сити" также не дал никаких шансов чешской "Спарте". Мадридский "Атлетико" неожиданно уступил дома французскому "Лиллю" из одноименного города, английский "Ливерпуль" на выезде минимально обыграл "Лейпциг" (Германия).

Лига чемпионов УЕФА
Общий этап
III тур

23 октября

"Аталанта" (Италия) - "Селтик" (Шотландия) 0:0
"Брест" (Франция) - "Байер 04" (Германия) 1:1
"Манчестер Сити" (Англия) - "Спарта" (Чехия) 5:0
"Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия) 0:1
"Барселона" (Испания) - "Бавария" (Германия) 4:1
"Атлетико" (Испания) - "Лилль" (Франция) 1:3
"Бенфика" (Португалия) - "Фейеноорд" (Нидерланды) 1:3
"Зальцбург" (Австрия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) 0:2
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Интер" (Италия) 0:1

Отметим, что матчи 4-го тура общего этапа стартуют 5 ноября.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке UEFA Çempionlar Liqası: “Barselona” qalib gəlib, “Atletiko” evdə məğlub olub

Самое читаемое

В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
20 октября 2024 г. 22:29
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
20 октября 2024 г. 12:55
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
21 октября 2024 г. 05:50
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
21 октября 2024 г. 13:00
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
22 октября 2024 г. 13:54
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
20 октября 2024 г. 22:18
В период COP29 изменится график движения поездов Бакинского метрополитена
В период COP29 изменится график движения поездов Бакинского метрополитена
18 октября 2024 г. 12:51
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
17 октября 2024 г. 14:00
В Азербайджане планируется открытие Парка наследия COP
В Азербайджане планируется открытие Парка наследия COP
21 октября 2024 г. 15:44
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 октября 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi