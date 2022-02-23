Лига чемпионов: Убедительная победа "Челси", "Ювентус" играет вничью

Состоялись еще два матча 1/8 финальной стадии Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как передает Report, футболисты английского "Челси" на своем поле обыграли французский "Лилль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 2:0. Голами в составе действующих победителей турнира отметились Кай Хаверц (8-я минута) и Кристиан Пулишич (63).
В другой игре вечера итальянский "Ювентус" не смог в гостях победить "Вильярреал" - 1:1.
Ответные матчи состоятся 16 марта.
Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала
Первые игры
22 февраля
00:00. "Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция) - 2:0
Голы: Кей Хаверц, 8. Кристиан Пулишич, 63
Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания).
00:00. "Вильяреал" (Испания) - "Ювентус" (Италия) - 1:1
Голы: Даниэль Парехо, 66 - Душан Влахович, 1
Судья: Даниэль Зиберт (Германия).