О нас
Аудио новости

Лига чемпионов: Убедительная победа "Челси", "Ювентус" играет вничью

Лига чемпионов: Убедительная победа "Челси", "Ювентус" играет вничью Состоялись еще два матча 1/8 финальной стадии Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
23 февраля 2022 г. 02:11
Лига чемпионов: Убедительная победа Челси, Ювентус играет вничью

Состоялись еще два матча 1/8 финальной стадии Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, футболисты английского "Челси" на своем поле обыграли французский "Лилль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 2:0. Голами в составе действующих победителей турнира отметились Кай Хаверц (8-я минута) и Кристиан Пулишич (63).

В другой игре вечера итальянский "Ювентус" не смог в гостях победить "Вильярреал" - 1:1.

Ответные матчи состоятся 16 марта.

Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала

Первые игры

22 февраля

00:00. "Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция) - 2:0

Голы: Кей Хаверц, 8. Кристиан Пулишич, 63

Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания).

00:00. "Вильяреал" (Испания) - "Ювентус" (Италия) - 1:1

Голы: Даниэль Парехо, 66 - Душан Влахович, 1

Судья: Даниэль Зиберт (Германия).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ВидеоÇempionlar Liqası: "Çelsi"dən inamlı qələbə, "Yuventus" heç-heçə edib

Самое важное

Лидер России: Мы признательны азербайджанскому руководству
Лидер России: Мы признательны азербайджанскому руководству
23 февраля 2022 г. 00:18
Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности
Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности
22 февраля 2022 г. 22:27
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии станет новым этапом в отношениях
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии станет новым этапом в отношениях
22 февраля 2022 г. 16:37
Лавров: На Каспийском саммите примут хороший пакет документов
Лавров: На Каспийском саммите примут хороший пакет документов
22 февраля 2022 г. 14:41
Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать ДНР и ЛНР
Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать "ДНР" и "ЛНР"
22 февраля 2022 г. 14:36
Информационное агентство Report удостоено награды Генпрокуратуры
ФотоИнформационное агентство Report удостоено награды Генпрокуратуры
22 февраля 2022 г. 11:33
Президенты Азербайджана и России подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
Президенты Азербайджана и России подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
21 февраля 2022 г. 16:32
Обнародован график приема граждан на март
Обнародован график приема граждан на март
21 февраля 2022 г. 16:03
Президент дал поручения по интенсивному ведению переговоров по соглашению о сотрудничестве с ЕС
Президент дал поручения по интенсивному ведению переговоров по соглашению о сотрудничестве с ЕС
21 февраля 2022 г. 13:02
Минуло пять лет с назначения Мехрибан Алиевой на пост Первого вице-президента Азербайджана
Минуло пять лет с назначения Мехрибан Алиевой на пост Первого вице-президента Азербайджана
21 февраля 2022 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi