Лига чемпионов: Убедительная победа "Челси", "Ювентус" играет вничью

Состоялись еще два матча 1/8 финальной стадии Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Состоялись еще два матча 1/8 финальной стадии Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, футболисты английского "Челси" на своем поле обыграли французский "Лилль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 2:0. Голами в составе действующих победителей турнира отметились Кай Хаверц (8-я минута) и Кристиан Пулишич (63).

В другой игре вечера итальянский "Ювентус" не смог в гостях победить "Вильярреал" - 1:1.

Ответные матчи состоятся 16 марта.

Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала

Первые игры

22 февраля

00:00. "Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция) - 2:0

Голы: Кей Хаверц, 8. Кристиан Пулишич, 63

Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания).

00:00. "Вильяреал" (Испания) - "Ювентус" (Италия) - 1:1

Голы: Даниэль Парехо, 66 - Душан Влахович, 1

Судья: Даниэль Зиберт (Германия).