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Лига чемпионов: Три команды вышли в групповой раунд

Лига чемпионов: Три команды вышли в групповой раунд Начались ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
25 августа 2021 г. 01:20
Лига чемпионов: Три команды вышли в групповой раунд

Стартовали ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, португальская "Бенфика", шведский "Мальме" и швейцарский "Янг Бойз" вышли в групповую стадию.

"Мальме" в гостях уступил болгарскому "Лудогорцу" со счетом 1:2, однако вышел в групповой этап благодаря победе в первом матче со счетом 2:0. У "Лудогорца" отличились Антон Недялков (10-я минута) и Пиерос Сотириу (60, пенальти). В составе "Мальме" голом отметился Велько Бирманчевич (42).

"Янг Бойз" на выезде обыграл венгерский "Ференцварош" со счетом 3:2. У "Янг Бойз" отличились Седрик Цезигер (4), Кристиан Фасснахт (56) и Феликс Мамбимби (90+3), в составе венгерской команды голы забили Генри Уинго (18) и Райан Ммаэ (27). В первой игре швейцарский клуб одержал победу со счетом 3:2.

"Бенфика" в гостях сыграла вничью с нидерладским ПСВ - 0:0. Португальский клуб прошел дальше благодаря победе в первом матче со счетом 2:1.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоÇempionlar Liqası: Üç komanda qrup mərhələsinə vəsiqə qazanıb

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