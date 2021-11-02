Лига чемпионов: Три команды могут выйти в плей-офф

Сегодня стартует четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня стартует четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, в первый день в группах E, F, G и H состоятся 8 матчей.

В группе E испанская "Барселона" встретится в гостях с киевским "Динамо". Лидер "Бавария» прояснит свои отношения с португальской "Бенфикой" в Германии. В случае победы, мюнхенский представитель досрочно обеспечит себе путевку в плей-офф.

В группе G "Вольфсбург" сыграет дома с австрийским "Зальцбургом". Победа на выезде, выведет гостей в следующий этап.

Аналогичного может добиться в матче с российским "Зенитом" и туринский "Ювентус", если в родных стенах обыграет своего соперника.

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап, IV тур

2 ноября

Группа E.

00:00. "Динамо" (Киев, Украина) - "Барселона" (Испания)

00:00. "Бавария" (Германия) - "Бенфика" (Португалия)

Очки: "Бавария" - 9, "Бенфика" - 4, "Барселона" - 3, "Динамо" - 1.

Группа F.

00:00. "Вильярреал" (Испания) - "Янг Бойз" (Швейцария)

00:00. "Аталанта" (Италия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Очки: "Манчестер Юнайтед" - 6, "Аталанта" - 4, "Вильярреал" - 4, "Янг Бойз" - 3.

Группа G.

21:45. "Вольфсбург" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия)

00:00. "Севилья" (Испания) - "Лилль" (Франция)

Очки: "Зальцбург" - 7, "Севилья" - 3, "Лилль" - 2, "Вольфсбург2 - 2.

Группа H.

21:45. "Мальме" (Швеция) - "Челси" (Англия)

00:00. "Ювентус" (Италия) - "Зенит" (Россия)

Очки: "Ювентус" - 9, "Челси" - 6, "Зенит" - 3, "Мальме" - 0.

Отметим, что остальные 8 матчей IV тура состоятся 3 ноября.