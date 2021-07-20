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Лига чемпионов: Стартует второй отборочный раунд

Лига чемпионов: Стартует второй отборочный раунд Сегодня начнется второй отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
20 июля 2021 г. 07:30
Лига чемпионов: Стартует второй отборочный раунд

Сегодня начнется второй отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, в первый день состоятся шесть матчей.

Чемпион Венгрии "Ференцварош" примет у себя литовский "Жальгирис". Хорватское «Динамо» (Загреб) в родных стенах сыграет с кипрской "Омонией", а австрийский "Рапид" с чешской "Спартой" (Прага).

Лига чемпионов УЕФА

Второй отборочный раунд, первые игры

18:00. "Алашкерт" (Армения) - "Шериф" (Молдова)

20:00. "Линкольн" (Гибралтар) - ЧФР (Румыния)

22:00. "Ференцварош" (Венгрия) - "Жальгирис" (Литва)

22:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Омония" (Кипр)

22:30. "Raпид" (Вена, Австрия) - "Спарта" (Прага, Чехия)

22:45. "Селтик" (Шотландия) - "Мидтьюлланн" (Дания).

Отметим, что остальные семь матчей этого раунда пройдут 21 июля.

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