Лига чемпионов: Стартует второй отборочный раунд

Сегодня начнется второй отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, в первый день состоятся шесть матчей.
Чемпион Венгрии "Ференцварош" примет у себя литовский "Жальгирис". Хорватское «Динамо» (Загреб) в родных стенах сыграет с кипрской "Омонией", а австрийский "Рапид" с чешской "Спартой" (Прага).
Лига чемпионов УЕФА
Второй отборочный раунд, первые игры
18:00. "Алашкерт" (Армения) - "Шериф" (Молдова)
20:00. "Линкольн" (Гибралтар) - ЧФР (Румыния)
22:00. "Ференцварош" (Венгрия) - "Жальгирис" (Литва)
22:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Омония" (Кипр)
22:30. "Raпид" (Вена, Австрия) - "Спарта" (Прага, Чехия)
22:45. "Селтик" (Шотландия) - "Мидтьюлланн" (Дания).
Отметим, что остальные семь матчей этого раунда пройдут 21 июля.