Лига чемпионов: Стартовал третий тур группового этапа

Стартовал третий тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Стартовал третий тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, в группе А английский клуб "Манчестер Сити" обыграл в гостях "Брюгге" - 5:1.

Забитыми мячами в составе английского клуба отметились Жуан Канселу (30-я минута), Рияд Марез (43, 84), Кайл Уокер (53) и Коул Палмер (67). У бельгийского клуба отличился Ханс Ванакен (81).

В группе C "Бешикташ" в Турции встретился с португальским "Спортингом". Матч завершился поражением стамбульской команды со счетом 1:4.

Лига чемпионов, групповой этап

III тур

19 октября

Группа А.

20:45. "Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Сити" (Англия) - 1:5

Голы: Ханс Ванакен, 81 - Жуан Канселу, 30, Рияд Марез, 43 (с пенальти), Кайл Уокер, 53, Коул Палмер, 67

23:00. ПСЖ (Франция) - "Лейпциг" (Германия)

Очки: ПСЖ - 4, Манчестер Сити - 6 (3 матча), Брюгге - 4 (3), Лейпциг - 0.

Группа C.

20:45. "Бешикташ" (Турция) - "Спортинг" (Португалия) - 1:4

Голы: Кайл Ларин, 24 - Себастьян Коутс, 15; 27, Пабло Сарабия, 44 (с пенальти)

23:00. Аякс (Нидерланды) - Боруссия (Дортмунд, Германия)

Очки: "Аякс" - 6, "Боруссия" - 6, "Спортинг" - 3 (3 игры), "Бешикташ" - 0 (3).