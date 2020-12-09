Лига чемпионов: Станут известны все участники плей-офф

Сегодня завершится групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня завершится групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, после матчей в группах A, B, C и D будет определен победитель последних 4 путевок в 1/8 финала.

В группе А испанский "Атлетико" встретится с австрийским "Зальцбургом". Чтобы выйти в плей-офф гостям достаточно сыграть вничью. В другом матче немецкая "Бавария" примет российский "Локомотив" (Москва).

В группе B итальянский "Интер" встретится с украинским "Шахтером" (Донецк), а испанский "Реал" сыграет с немецкой "Боруссией" из Мёнхенгладбаха. В этой группе у каждой из 4 команд есть шансы для продолжения борьбы в 1/8 финала.

9 декабря

Лига чемпионов

Групповой этап, VI тур

Группа А.

00:00. "Бавария" (Германия) - "Локомотив" (Москва, Россия)

00:00. "Зальцбург" (Австрия) - "Атлетико" (Испания)

"Бавария" - 13, "Атлетико" - 6, "Зальцбург" - 4, "Локомотив М" - 3.

Группа В.

00:00. "Интер" (Италия) - "Шахтер" (Донецк, Украина)

00:00. "Реал" Мадрид (Испания) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия)

Боруссия М - 8, Шахтер Д - 7, Реал Мадрид - 7, Интер - 5.

Группа C.

00:00. "Олимпиакос" (Греция) - "Порту" (Португалия)

00:00. "Манчестер Сити" (Англия) - "Марсель" (Франция)

"Манчестер Сити" - 13, "Порту" - 10, "Олимпиакос" - 3, "Марсель" - 3.

Группа D.

21:55. "Аякс" (Нидерланды) - "Аталанта" (Италия)

21:55. "Мидтьюллан" (Дания) - "Ливерпуль" (Англия)

"Ливерпуль" - 12, "Аталанта" - 8, "Аякс" - 7, "Мидтьюллан" - 1.

Группа H.

21:55. ПСЖ (Франция) - "Башакшехир" (Турция)

"Лейпциг"- 12, ПСЖ - 9, "Манчестер Юнайтед" - 9, "Башакшехир" - 3.