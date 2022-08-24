Лига чемпионов: Станут известны все участники группового этапа

Сегодня завершатся матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня завершатся матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, все участники группового этапа определятся в заключительных трех ответных играх.

Клуб "Динамо" (Загреб), в котором играет форвард сборной Азербайджана Махир Эмрели, будет принимать норвежский "Будье Глимт". Хорватский клуб проиграл первый поединок со счетом 0:1.

Лига чемпионов УЕФА

Стадия плей-офф, ответные игры

24 августа

23:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Будье Глимт" (Норвегия)

Первая игра - 0:1.

23:00. "Трабзонспор" (Турция) - "Копенгаген" (Дания)

Первая игра - 1:2.

23:00. ПСВ (Нидерланды) - "Рейнджерс" (Шотландия)

Первая игра - 2:2.

Отметим, что на данный момент известны 29 из 32 участников группового этапа.