Лига чемпионов: Станут известны все участники группового этапа

Сегодня завершатся матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как передает Report, все участники группового этапа определятся в заключительных трех ответных играх.
Клуб "Динамо" (Загреб), в котором играет форвард сборной Азербайджана Махир Эмрели, будет принимать норвежский "Будье Глимт". Хорватский клуб проиграл первый поединок со счетом 0:1.
Лига чемпионов УЕФА
Стадия плей-офф, ответные игры
24 августа
23:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Будье Глимт" (Норвегия)
Первая игра - 0:1.
23:00. "Трабзонспор" (Турция) - "Копенгаген" (Дания)
Первая игра - 1:2.
23:00. ПСВ (Нидерланды) - "Рейнджерс" (Шотландия)
Первая игра - 2:2.
Отметим, что на данный момент известны 29 из 32 участников группового этапа.