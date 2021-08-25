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Лига чемпионов: Станут известны последние участники группового этапа

Лига чемпионов: Станут известны последние участники группового этапа Сегодня завершатся матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
25 августа 2021 г. 07:32
Лига чемпионов: Станут известны последние участники группового этапа

Сегодня завершатся матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, определятся обладатели трех путевок в групповую стадию. Все три матча начнутся в 23:00 по бакинскому времени.

Украинский донецкий "Шахтер", обыгравший в гостях французский "Монако" 1:0, постарается в родных стенах сохранить минимальное преимущество.

Лига чемпионов УЕФА

Раунд плей-офф, ответные матчи

23:00. "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Монако" (Франция)

Первая игра - 1:0.

23:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Шериф" (Молдова)

Первая игра - 0:3.

23:00. "Брондбю" (Дания) - "Зальцбург" (Австрия)

Первая игра - 1:2.

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