Лига чемпионов: Станут известны первые два полуфиналиста

Сегодня стартуют ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня стартуют ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, станут известны первые два участника полуфинала.

Один из главных фаворитов турнира, испанский "Реал Мадрид" примет английский клуб "Челси". "Королевский клуб", выигравший первую игру в Лондоне со счетом 3:1, постарается сохранить преимущество.

В другом поединке вечера немецкая "Бавария" дома сыграет с испанским "Вильярреалом". Представитель Ла Лиги, выиграл первую встречу со счетом 1:0.

Лига чемпионов, 1/4 финала

Ответные игры

12 апреля

23:00. "Реал Мадрид" (Испания) - "Челси" (Англия).

Судья: Шимон Марчиняк (Польша).

Первая игра - 3:1.

23:00. "Бавария" (Германия) – "Вильяреал" (Испания)

Судья: Славко Винчич (Словения).

Первая игра - 0:1.

Отметим, что остальные ответные матчи четвертьфинала пройдут 13 апреля: "Ливерпуль" примет португальскую "Бенфику" в Англии, а "Атлетико Мадрид" в Испании английский клуб "Манчестер Сити".