Лига чемпионов: Станут известны еще два четвертьфиналиста

Сегодня состоятся еще два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, станут известны следующие участники четвертьфинала.
Один из интересных игр вечера состоится в Англии, в котором встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико Мадрид". В первой встрече победитель не определился - 1:1.
В другом поединке нидерландский "Аякс" примет португальскую "Бенфику". Первый матч в Лиссабоне завершился вничью 2:2.
Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала
Ответные игры
15 марта
00:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Атлетико Мадрид" (Мадрид, Испания)
Судья: Славко Винчич
Первая игра - 1:1
00:00. "Аякс" (Нидерланды) - "Бенфика" (Португалия)
Судья: Карлос дель Серро
Первая игра - 2:2.
Ранее в четвертьфинал вышли английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", испанский "Реал Мадрид" и немецкая "Бавария".