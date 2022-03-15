Лига чемпионов: Станут известны еще два четвертьфиналиста

Сегодня состоятся еще два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня состоятся еще два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, станут известны следующие участники четвертьфинала.

Один из интересных игр вечера состоится в Англии, в котором встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико Мадрид". В первой встрече победитель не определился - 1:1.

В другом поединке нидерландский "Аякс" примет португальскую "Бенфику". Первый матч в Лиссабоне завершился вничью 2:2.

Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала

Ответные игры

15 марта

00:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Атлетико Мадрид" (Мадрид, Испания)

Судья: Славко Винчич

Первая игра - 1:1

00:00. "Аякс" (Нидерланды) - "Бенфика" (Португалия)

Судья: Карлос дель Серро

Первая игра - 2:2.

Ранее в четвертьфинал вышли английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", испанский "Реал Мадрид" и немецкая "Бавария".