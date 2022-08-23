Лига чемпионов: Станут известны еще 3 участника группового этапа

Сегодня стартуют ответные матчи стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как передает Report, в первый игровой день три путевки в групповой этап найдут своих обладателей.
"Карабах" попытается сломить сопротивление команды "Виктория" (Пльзень) в Чехии. В первом матче в Баку была зафиксирована нулевая ничья.
Украинский клуб "Динамо" (Киев) станет гостем "Бенфики" в Португалии. Представитель Лиссабона выиграл первый матч со счетом 2:0.
23 августа
Лига чемпионов УЕФА, стадия плей-офф
Ответные матчи
23:00. "Виктория" (Пльзень, Чехия) - "Карабах" (Азербайджан)
Первая игра - 0:0
23:00. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль)
Первая игра - 2:3
23:00 "Бенфика" (Португалия) - "Динамо" (Киев, Украина)
Первая игра - 2:0
Отметим, что остальные ответные матчи в Лиге чемпионов пройдут 24 августа. Пока известны 26 из 32 участников группового этапа.