Лига чемпионов: Станут известны еще 3 участника группового этапа

Сегодня стартуют ответные матчи стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня стартуют ответные матчи стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день три путевки в групповой этап найдут своих обладателей.

"Карабах" попытается сломить сопротивление команды "Виктория" (Пльзень) в Чехии. В первом матче в Баку была зафиксирована нулевая ничья.

Украинский клуб "Динамо" (Киев) станет гостем "Бенфики" в Португалии. Представитель Лиссабона выиграл первый матч со счетом 2:0.

23 августа

Лига чемпионов УЕФА, стадия плей-офф

Ответные матчи

23:00. "Виктория" (Пльзень, Чехия) - "Карабах" (Азербайджан)

Первая игра - 0:0

23:00. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль)

Первая игра - 2:3

23:00 "Бенфика" (Португалия) - "Динамо" (Киев, Украина)

Первая игра - 2:0

Отметим, что остальные ответные матчи в Лиге чемпионов пройдут 24 августа. Пока известны 26 из 32 участников группового этапа.