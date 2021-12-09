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Лига чемпионов: Станет известен последний участник 1/8 финала

Лига чемпионов: Станет известен последний участник 1/8 финала Cегодня состоится перенесенный матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
9 декабря 2021 г. 08:15
Лига чемпионов: Станет известен последний участник 1/8 финала

Cегодня состоится перенесенный матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, в группе F итальянская "Аталанта" дома встретится с испанским "Вильярреалом". Матч, который вчера не был сыгран из-за сильного снегопада, начнется в 00:00 по бакинскому времени. На этом завершится групповой этап и определится последний участник 1/8 финала.

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

Перенесенная игра с 6-го тура

Группа F.

00:00. "Аталанта" (Италия) - "Вильярреал" (Испания)

Очки: "Манчестер Юнайтед" - 11 (6 игр), "Вильярреал" - 7, "Аталанта" - 6, "Янг Бойз" - 5 (6).

Отметим, что французский ПСЖ, английские "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", голландский "Аякс", португальские "Спортинг" и "Бенфика", испанские "Реал Мадрид" и "Атлетико", немецкая "Бавария", австрийский "Зальцбург", итальянские "Интер" и "Ювентус" вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: 1/8 final və pley-off mərhələsinin növbəti iştirakçıları müəyyənləşir

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