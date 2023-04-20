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Лига чемпионов: Стали известны все участники полуфинала

Лига чемпионов: Стали известны все участники полуфинала Футболисты английского "Манчестер Сити" сыграли вничью с немецкой "Баварией" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Футбол
20 апреля 2023 г. 01:03
Лига чемпионов: Стали известны все участники полуфинала

Футболисты английского "Манчестер Сити" сыграли вничью с немецкой "Баварией" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, встреча в Мюнхене завершилась со счетом 1:1. В составе "Манчестер Сити" отличился Эрлинг Холанд (57-я минута), у "Баварии" с пенальти забил Йозуа Киммих (83). На 38-й минуте Холанд не реализовал пенальти.

На 86-й минуте судья после второй желтой карточки удалил главного тренера "Баварии" Томаса Тухеля.

Холанд забил 13 голов в первых 10 матчах плей-офф Лиги чемпионов, по данным Opta, он установил новый рекорд турнира. Предыдущее достижение принадлежало Садио Мане, который в бытность игроком "Ливерпуля" забил девять мячей в первых 10 матчах плей-офф.

Первая встреча завершилась разгромной победой "Манчестер Сити" со счетом 3:0. В полуфинале английская команда сыграет с испанским "Реалом".

В другом матче итальянский "Интер" со счетом 3:3 сыграл вничью с португальской "Бенфикой" и в полуфинале встретится с "Миланом". Первая встреча завершилась победой "Интера" - 2:0. "Интер" впервые с сезона-2009/10 сыграет в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда команда под руководством португальца Жозе Моуринью выиграла титул.

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