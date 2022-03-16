О нас
Аудио новости

Лига чемпионов: Стали известны еще два четвертьфиналиста

Лига чемпионов: Стали известны еще два четвертьфиналиста В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед» принимал «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась победой испанской команды со счётом 1:0.
Футбол
16 марта 2022 г. 02:19
Лига чемпионов: Стали известны еще два четвертьфиналиста

Состоялись еще два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, "Манчестер Юнайтед" принимал "Атлетико". Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере (Англия) и завершилась победой испанской команды со счетом 1:0.

На 41-й минуте поединка единственный гол забил защитник "Атлетико" Ренан Лоди. Нападающий испанской команды Жоау Феликс пяткой сделал передачу к правому краю штрафной, откуда форвард "Атлетико" Антуан Гризманн выполнил навес на дальний угол вратарской, а Лоди головой пробил под штангу.

Первая встреча команд не выявила победителя - 1:1. Таким образом, "Атлетико" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а "Манчестер Юнайтед" завершил свое выступление в турнире.

Португальская "Бенфика" в гостях со счетом 1:0 обыграла нидерландский "Аякс" и вышла в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф Арена".

Единственный гол на 77-й минуте забил Дарвин Нуньес. Первый матч между командами прошел в Лиссабоне и завершился со счетом 2:2.

Соперник "Бенфики" по четвертьфиналу Лиги чемпионов определится 18 марта после жеребьевки. Первые игры 1/4 финала пройдут 5 и 6 апреля, ответные - 12 и 13 апреля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ВидеоÇempionlar Liqası: Daha iki 1/4 finalçı bəlli olub

Экслюзивные новости

Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
Губернатор: Свыше 20 тыс. человек из Львовской области пополнили ряды украинской армии
15 марта 2022 г. 11:06
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
Эксперт: Санкции уже затронули экономику России по многим позициям
14 марта 2022 г. 12:54
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
Зия Алиев: Оцениваем влияние процессов в России на Азербайджан
14 марта 2022 г. 12:40
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
Представитель ОАЭ прибудет в Баку для закладки фундамента проекта стоимостью 200 млн долларов
14 марта 2022 г. 10:24
Переехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
ФотоПереехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
12 марта 2022 г. 11:43
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
11 марта 2022 г. 17:21
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
11 марта 2022 г. 16:46
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
11 марта 2022 г. 14:34
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
9 марта 2022 г. 18:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi