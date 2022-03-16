Лига чемпионов: Стали известны еще два четвертьфиналиста

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед» принимал «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась победой испанской команды со счётом 1:0.

Состоялись еще два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, "Манчестер Юнайтед" принимал "Атлетико". Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере (Англия) и завершилась победой испанской команды со счетом 1:0.

На 41-й минуте поединка единственный гол забил защитник "Атлетико" Ренан Лоди. Нападающий испанской команды Жоау Феликс пяткой сделал передачу к правому краю штрафной, откуда форвард "Атлетико" Антуан Гризманн выполнил навес на дальний угол вратарской, а Лоди головой пробил под штангу.

Первая встреча команд не выявила победителя - 1:1. Таким образом, "Атлетико" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а "Манчестер Юнайтед" завершил свое выступление в турнире.

Португальская "Бенфика" в гостях со счетом 1:0 обыграла нидерландский "Аякс" и вышла в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф Арена".

Единственный гол на 77-й минуте забил Дарвин Нуньес. Первый матч между командами прошел в Лиссабоне и завершился со счетом 2:2.

Соперник "Бенфики" по четвертьфиналу Лиги чемпионов определится 18 марта после жеребьевки. Первые игры 1/4 финала пройдут 5 и 6 апреля, ответные - 12 и 13 апреля.