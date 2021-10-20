Лига чемпионов: Состоятся заключительные матчи III тура

Сегодня пройдут заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, две встречи начнутся в 20:45 по бакинскому времени, а шесть - в 23:00.
После двух туров в группе E испанская "Барселона", занимающая последнее место, примет украинское "Динамо" (Киев), а немецкая "Бавария" в гостях сыграет с португальской "Бенфикой".
Последний победитель турнира "Челси", в группе H, попытается сломить чашу весов в свою пользу со шведским "Мальме". В другой игре группы итальянский "Ювентус" встретится с российским "Зенитом".
Лига чемпионов
III тур
20 октября
Группа E.
20:45. "Барселона" (Испания) - "Динамо" (Киев, Украина)
23:00. "Бенфика" (Португалия) - "Бавария" (Германия)
Очки: "Бавария" - 6, "Бенфика" - 4, "Динамо" - 1, "Барселона" - 0.
Группа F.
23:00. "Янг Бойз" (Швейцария) - "Вильярреал" (Испания)
23:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Аталанта" (Италия)
Очки: "Аталанта" - 4, "Янг Бойз" - 3, "Манчестер Юнайтед" - 3, "Вильярреал" - 1.
Группа G.
20:45. "Зальцбург" (Австрия) - "Вольфсбург" (Германия)
23:00. "Лилль" (Франция) - "Севилья" (Испания)
Очки: "Зальцбург" - 4, "Севилья" - 2, "Вольфсбург" - 2, "Лилль" - 1.
Группа H.
23:00. "Челси" (Англия) - "Мальме" (Швеция)
23:00. "Зенит" (Россия) - "Ювентус" (Италия)
Очки: "Ювентус" - 6, "Челси" - 3, "Зенит" - 3, "Мальме" - 0.