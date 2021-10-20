Лига чемпионов: Состоятся заключительные матчи III тура

Сегодня пройдут заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня пройдут заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, две встречи начнутся в 20:45 по бакинскому времени, а шесть - в 23:00.

После двух туров в группе E испанская "Барселона", занимающая последнее место, примет украинское "Динамо" (Киев), а немецкая "Бавария" в гостях сыграет с португальской "Бенфикой".

Последний победитель турнира "Челси", в группе H, попытается сломить чашу весов в свою пользу со шведским "Мальме". В другой игре группы итальянский "Ювентус" встретится с российским "Зенитом".

Лига чемпионов

III тур

20 октября

Группа E.

20:45. "Барселона" (Испания) - "Динамо" (Киев, Украина)

23:00. "Бенфика" (Португалия) - "Бавария" (Германия)

Очки: "Бавария" - 6, "Бенфика" - 4, "Динамо" - 1, "Барселона" - 0.

Группа F.

23:00. "Янг Бойз" (Швейцария) - "Вильярреал" (Испания)

23:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Аталанта" (Италия)

Очки: "Аталанта" - 4, "Янг Бойз" - 3, "Манчестер Юнайтед" - 3, "Вильярреал" - 1.

Группа G.

20:45. "Зальцбург" (Австрия) - "Вольфсбург" (Германия)

23:00. "Лилль" (Франция) - "Севилья" (Испания)

Очки: "Зальцбург" - 4, "Севилья" - 2, "Вольфсбург" - 2, "Лилль" - 1.

Группа H.

23:00. "Челси" (Англия) - "Мальме" (Швеция)

23:00. "Зенит" (Россия) - "Ювентус" (Италия)

Очки: "Ювентус" - 6, "Челси" - 3, "Зенит" - 3, "Мальме" - 0.