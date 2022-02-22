Лига чемпионов: Состоятся еще два матча 1/8 финала

Сегодня состоятся еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня состоятся еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, встречи начнутся в 00:00 по бакинскому времени.

Последний победитель турнира "Челси" сыграет в Англии с французским клубом "Лилль".

В другой игре вечера итальянский "Ювентус" будет гостем испанского "Вильярреала".

Ответный матч между командами состоится 16 марта.

Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала

Первые игры

22 февраля

00:00. "Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция)

Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания).

00:00. "Вильярреал" (Испания) - "Ювентус" (Италия).

Судья: Даниэль Зиберт (Германия).

Отметим, что ранее в 1/8 финала английский клуб "Манчестер Сити" обыграл "Спортинг" со счетом 5:0, ПСЖ во Франции одолел "Реал" 1:0, "Ливерпуль" сыграл вничью с "Интером" 2:2, а немецкая "Бавария" в Австрии разошлась миром с "Зальцбургом" - 1:1.