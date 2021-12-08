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Лига чемпионов: Сегодня завершится групповой этап

Лига чемпионов: Сегодня завершится групповой этап Сегодня завершится групповой этап Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
8 декабря 2021 г. 08:05
Лига чемпионов: Сегодня завершится групповой этап

Сегодня завершится групповой этап Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, во второй день состоятся матчи в группах E, F, G и H. Этим определятся все команды, которые прошли как в 1/8 финала ЛЧ, так и в плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап, VI тур

Группа E.

00:00. "Бенфика" (Португалия) - "Динамо" (Киев, Украина)

00:00. "Бавария" (Германия) - "Барселона" (Испания)

Очки: "Бавария" - 15, "Барселона" - 7, "Бенфика" - 5, "Динамо" - 1.

Группа F.

00:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Янг Бойз" (Швейцария)

00:00. "Аталанта" (Италия) - "Вильярреал" (Испания)

Очки: "Манчестер Юнайтед" - 10, "Вильярреал" - 7, "Аталанта" - 6, "Янг Бойз" - 4.

Группа G.

00:00. "Зальцбург" (Австрия) - "Севилья" (Испания)

00:00. "Вольфсбург" (Германия) - "Лилль" (Франция)

Очки: "Лилль" - 8, "Зальцбург" - 7, "Севилья" - 6, "Вольфсбург" - 5.

Группа H.

00:00. "Ювентус" (Италия) - "Мальмё" (Швеция)

00:00. "Зенит" (Россия) - "Челси" (Англия)

Очки: "Челси" - 12, "Ювентус" - 12, "Зенит" - 4, "Мальме" - 1.

Отметим, что французский ПСЖ, английские "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", голландский "Аякс", португальский "Спортинг", испанские "Реал Мадрид" и "Атлетико", немецкая "Бавария", итальянские "Интер" и "Ювентус" вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinə yekun vurulur

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