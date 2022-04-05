Лига чемпионов: Сегодня стартуют матчи 1/4 финала

Сегодня стартуют четвертьфиналы Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня стартуют четвертьфиналы Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в первый игровой день пройдут два матча. Оба они начнутся в 23:00 по бакинскому времени.

Испанский клуб "Атлетико" (Мадрид) станет гостем английского "Манчестер Сити".

В другой встрече вечера португальская "Бенфика" примет в родных стенах английский "Ливерпуль".

Лига чемпионов, 1/4 финала

Первые игры

5 апреля

23:00. "Манчестер Сити" (Англия) - "Атлетико Мадрид" (Испания)

Судья: Иштван Ковач (Румыния).

23:00. "Бенфика" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия)

Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания).