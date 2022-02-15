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Лига чемпионов: Сегодня стартует стадия 1/8 финала

Лига чемпионов: Сегодня стартует стадия 1/8 финала Сегодня стартует 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
15 февраля 2022 г. 07:47
Лига чемпионов: Сегодня стартует стадия 1/8 финала

Сегодня стартует 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в первый игровой день будут сыграны два матча, которые начнутся в 00:00 по бакинскому времени.

Самая интересная встреча пройдет во Франции между ПСЖ и мадридским "Реалом". Матч на "Парк де Пренс" обслужит итальянский рефери ФИФА Даниэле Орсато.

В другом поединке английский клуб "Манчестер Сити" будет гостем португальского "Спортинга".

Отметим, что остальные матчи 1/8 финала пройдут 16, 22 и 23 февраля.

Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала

Первые игры

15 февраля

00:00. ПСЖ (Франция) – "Реал Мадрид" (Испания)

Судья: Даниэле Орсато (Италия).

00:00. "Спортинг" (Португалия) - "Манчестер Сити" (Англия)

Судья: Срчан Йованович

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsi start götürür

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