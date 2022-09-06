Лига чемпионов: Сегодня стартует групповой этап

Сегодня стартует групповой этап Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня стартует групповой этап Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, всего в первый игровой день в группах E, F, G и H будет проведено 8 матчей.

В группе E загребское "Динамо", где выступает нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели сыграет в Хорватии с английским "Челси". Поединок начнется в 20:45 по бакинскому времени.

Самая интересная встреча вечера ожидается во Франции между ПСЖ и итальянским "Ювентусом". Игра группы H начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Лига чемпионов

Групповой этап, I тур

6 сентября

Группа Е

20:45. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Челси" (Англия)

23:00. "Зальцбург" (Австрия) - "Милан" (Италия)

Группа F

23:00. "Лейпциг" (Германия) - "Шахтер" (Донецк, Украина)

23:00. "Селтик" (Шотландия) - "Реал Мадрид" (Испания).

Группа G

20:45. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Копенгаген" (Дания)

23:00. "Севилья» (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)

Группа Н

23:00. ПСЖ (Франция) - "Ювентус" (Италия)

23:00. "Бенфика" (Португалия) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль).

Отметим, что остальные 8 матчей первого тура пройдут 7 сентября.