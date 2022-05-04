Лига чемпионов: Сегодня станет известен второй финалист

Сегодня станет известен второй финалист Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня станет известен второй финалист Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в ответном матче полуфинала мадридский "Реал" в родных стенах примет английский клуб "Манчестер Сити". Игру на стадионе "Сантьяго Бернабеу" будет судить итальянец Даниэле Орсато.

В первой встрече между командами в Манчестере "горожане" выиграли 4:3. Победитель пары встретится в финале с английским "Ливерпулем".

Лига чемпионов УЕФА, полуфинал

Ответная игра

4 мая

23:00. "Реал Мадрид" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия).

Судья: Даниэле Орсато (Италия).

Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу".

Первая игра - 3:4.