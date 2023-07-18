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Лига чемпионов: Сегодня станет известен потенциальный соперник "Карабаха"

Лига чемпионов: Сегодня станет известен потенциальный соперник "Карабаха" Сегодня стартуют ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
18 июля 2023 г. 07:29
Лига чемпионов: Сегодня станет известен потенциальный соперник Карабаха

Сегодня стартуют ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, состоятся 8 матчей.

Польский "Ракув" и эстонская "Флора", являющиеся потенциальными соперниками агдамского "Карабаха" во втором туре, проведут между собой ответный поединок. Отметим, что в первой встрече минимальную победу одержали польские футболисты - 1:0.

Лига чемпионов УЕФА

I квалификационный раунд, ответные игры

18 июля

19:00. "Струга" (Северная Македония) – "Жальгирис" (Литва)

Первая игра - 0:0

21:00. "Флора" (Эстония) - "Ракув" (Польша)

Первая игра - 0:1

21:00. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Хамрун" (Мальта)

Первая игра - 4:0

21:00. "Шериф" (Молдова) - "Фарул" (Румыния)

Первая игра - 0:1

22:00. БАТЭ (Беларусь) – "Партизани" (Албания)

Первая игра - 1:1

22:00. ТНС (Уэльс) - "Хакен" (Швеция)

Первая игра - 1:3

22:00. "Зрински" (Босния и Герцеговина) - "Урарту" (Армения)

Первая игра - 1:0

23:15. "Брейдаблик" (Исландия) – "Шэмрок Роверс" (Ирландия)

Первая игра - 1:0.

Напомним, что остальные ответные матчи состоятся 19 июля.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın potensial rəqibi bu gün bəlli olacaq

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