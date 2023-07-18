Лига чемпионов: Сегодня станет известен потенциальный соперник "Карабаха"

Сегодня стартуют ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Report, состоятся 8 матчей.
Польский "Ракув" и эстонская "Флора", являющиеся потенциальными соперниками агдамского "Карабаха" во втором туре, проведут между собой ответный поединок. Отметим, что в первой встрече минимальную победу одержали польские футболисты - 1:0.
Лига чемпионов УЕФА
I квалификационный раунд, ответные игры
18 июля
19:00. "Струга" (Северная Македония) – "Жальгирис" (Литва)
Первая игра - 0:0
21:00. "Флора" (Эстония) - "Ракув" (Польша)
Первая игра - 0:1
21:00. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Хамрун" (Мальта)
Первая игра - 4:0
21:00. "Шериф" (Молдова) - "Фарул" (Румыния)
Первая игра - 0:1
22:00. БАТЭ (Беларусь) – "Партизани" (Албания)
Первая игра - 1:1
22:00. ТНС (Уэльс) - "Хакен" (Швеция)
Первая игра - 1:3
22:00. "Зрински" (Босния и Герцеговина) - "Урарту" (Армения)
Первая игра - 1:0
23:15. "Брейдаблик" (Исландия) – "Шэмрок Роверс" (Ирландия)
Первая игра - 1:0.
Напомним, что остальные ответные матчи состоятся 19 июля.